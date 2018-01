'Weinig ouders willen EHBO leren'

De ouders geven aan een cursus te tijdsintensief of te duur te vinden. Daarom komt de hulporganisatie in samenwerking met Kruidvat met een online EHBO cursus, waarin je in 2,5 uur tijd thuis vanachter de computer de basisprincipes leert van eerste hulp verlening bij Baby’s en Kinderen.

In de online EHBO cursus Baby & Kind leren ouders als er iets gebeurd is hun kind in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen en de hulpdiensten te alarmeren. Verder leren ze eerste hulp te verlenen bij brandwonden, huidwonden, een bloedneus, hoofdletsel / hersenschudding, kneuzing, vergiftiging, verslikking, koorts, koortsstuipen en beten van insecten en een teek.

De meeste ongelukken met kinderen vinden plaats in en om het huis. Vaak is een ouder er dus als eerste bij en kennis onder deze groep is belangrijk om schade te beperken. Daarom is er een nieuwe online cursus speciaal voor ouders ontwikkeld die te koop is op www.kruidvat.nl/ehbo. Deze online cursus behandelt op een leuke manier EHBO door middel van duidelijke video’s en interactieve kennistoetsen. “Bij Kruidvat neemt gezondheid een steeds belangrijkere plaats in, zowel in ons assortiment als op het gebied van advisering. We vinden het belangrijk om EHBO toegankelijk te maken voor een groot publiek,” aldus Brenda Smith, Marketing Directeur van Kruidvat.

Valpartijen en vergiftiging

Ruim 140.000 kinderen belanden jaarlijks op de Spoedeisende Hulp door een ongeluk in of om het huis. De eerste minuten zijn cruciaal, zeker bij jonge kinderen. De meeste behandelingen zijn voor valpartijen (26.000 bij kinderen tot 4 jaar) en vergiftiging (1.300 kinderen).[1]

Het Rode Kruis biedt sinds 2012 speciale cursussen EHBO bij Baby’s en Kinderen aan. Het aantal deelnemers hieraan is in zes jaar tijd gestegen naar 35.000 mensen in het afgelopen jaar. De hulporganisatie is blij met deze ontwikkeling, maar benadrukt dat er nog altijd veel te weinig kennis is op dit vlak: veel Nederlanders weten niet hoe je eerste hulp moet verlenen.

Bijna de helft van de Nederlanders weet niet wat ze moeten doen bij bewusteloosheid of een botbreuk. Slechts 32% weet wat ze moeten doen bij een veelvoorkomend ongeval zoals vergiftiging. Dat blijkt uit een eerder onderzoek van het Rode Kruis onder ruim duizend deelnemers. De hulporganisatie is blij met de nieuwe online cursus van 15 euro in samenwerking met Kruidvat en hoopt dat deze veel mensen motiveert zich te laten scholen.

