Eeuwenoud plantje onderzocht of het hartinfarct kan voorkomen

Voordeel van het gebruik van het medicijn Colchicine is dat het veel goedkoper is dan het ontwikkelen van een nieuw medicijn. Daarnaast is het een natuurlijk product. Colchicine wordt gewonnen uit een krokusachtig plantje (herfsttijloos) dat al eeuwenlang wordt gebruikt voor verschillende aandoeningen.

Het effect van Colchicine is al aangetoond in een kleine groep patiënten met hart- en vaatziekten (LoDoCo). Om definitief te bewijzen dat het medicijn gezondheidswinst oplevert, vindt nu opnieuw internationaal onderzoek plaats. Ditmaal onder 4.500 patiënten. In 2021 hopen de onderzoekers het antwoord op de vraag te hebben of Colchicine daadwerkelijk helpt om hartinfarcten en beroertes te voorkomen.

ZonMw (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) stelde subsidie beschikbaar voor dit medisch wetenschappelijk onderzoek.

Deelname

Patiënten van Treant die ooit een hartinfarct hebben gehad of last hebben van vernauwde kransslagvaten, worden aangemoedigd deel te nemen aan het onderzoek. De cardiologen nodigen gericht een aantal patiënten uit. Natuurlijk is deelname vrijwillig. Het gaat om een dubbelblind onderzoek. Dat betekent dat zowel de dokter als de patiënt niet weet of er Colchicine of een placebo wordt gebruikt. De bestaande medicatie die de patiënt gebruikt voor zijn aandoening blijft gewoon gehandhaafd. Patiënten die deelnemen leveren een belangrijke bijdrage aan de medische kennis over het effect van dit middel. In de toekomst kunnen andere patiënten met een hartinfarct of vernauwde kransslagvaten daar van profiteren. Deelname duurt ongeveer drie jaar.

