Zeeuws ziekenhuis neemt extra maatregelen tegen griepepidemie

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Goes neemt maatregelen tegen de griepepidemie. Dit heeft het ADRZ maandag bekendgemaakt.

'De griepepidemie zorgt samen met andere virussen momenteel voor extra drukte in het ziekenhuis. Patiënten melden zich op de spoedeisende hulp met virussen die we vooral in de winter zien, zoals het influenzavirus, norovirus, rotavirus of RS-virus', zo meldt het ADRZ.

Druk in ziekenhuizen door griepepidemie

'In de omliggende regio’s zagen we al enkele weken volle ziekenhuizen en een drukke spoedeisende hulp. Sinds vorige week ervaart ook het ADRZ een grote drukte. Er melden zich meer patiënten dan normaal op de spoedeisende hulp. Patiënten die mogelijk drager van één van de genoemde virussen zijn, nemen we in aparte kamers op om besmetting van andere patiënten te voorkomen. Door middel van snelle diagnostiek weten we al binnen een aantal uur of de patiënt inderdaad drager is van een virus. Indien dit het geval is, blijft de patiënt in isolatie', aldus het ADRZ.

Garanderen van veilige zorg

Het ADRZ treft verschillende maatregelen om goed voorbereid te zijn op een verdere toename van patiënten. De bezetting van ziekenhuisbedden en ziekte onder het eigen personeel wordt continu gemonitord. Daarnaast is een specifiek managementteam aangesteld dat maatregelen treft zodra de druk oploopt.

Extra visites

Artsen lopen extra visites over de afdelingen om te kijken welke patiënten naar huis kunnen. Ook is er regelmatig contact met ziekenhuizen in de regio over de mogelijkheid om patiënten over te nemen. Zo heeft het ADRZ de afgelopen weken bijvoorbeeld patiënten uit Zuid-Holland en Brabant opgenomen.

Voldoende capaciteit

Dankzij bovenstaande maatregelen is er momenteel nog voldoende capaciteit in het ADRZ. Mocht het aantal patiënten echter sterk toenemen, dan kan besloten worden om geplande operaties die niet acuut of spoedeisend zijn, te verplaatsen naar een andere datum. Het ziekenhuis in Goes heeft een belangrijke regionale functie in het bieden van acute zorg aan de Zeeuwse patiënt en maakt deze keuze wanneer dit nodig is om de veiligheid van de zorg te garanderen.

