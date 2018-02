Geen publiek toegestaan zonder vaccinatie tegen Q-koorts

Vaccinatie van schapen en geiten tegen Q-koorts verkleint de kans op besmetting. Als een dier toch besmet is, zorgt vaccinatie ervoor dat de dieren minder Q-koortsbacteriën uitscheiden.

Controles NVWA

De NVWA heeft in 2017 bij 112 publieksbedrijven inspecties uitgevoerd om te controleren of het bedrijf de dieren op tijd had gevaccineerd en de vaccinatie had geregistreerd in het identificatie en registratiesysteem (I&R). Bij deze controles bleek dat 11 bedrijven hun dieren nog niet hadden gevaccineerd. Bij 5 van deze bedrijven zijn naar aanleiding van de inspectie ter plekke maatregelen afgesproken om dieren af te zonderen. Van de 6 overige bedrijven zijn er inmiddels 4 opnieuw geïnspecteerd en akkoord bevonden. Op 9 bedrijven waren de dieren wel gevaccineerd, maar was dit laat gebeurd. 31 publieksbedrijven hadden de vaccinatie niet of niet tijdig vastgelegd in het I&R systeem. Bij 61 van de 112 geïnspecteerde bedrijven zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Vaccinatie 2018

De NVWA wil met dit bericht alle betrokken bedrijven nogmaals nadrukkelijk op het belang van de vaccinatie wijzen. Daarnaast gaat de NVWA binnenkort in overleg met sector-organisaties met het doel de naleving bij publieksbedrijven te verhogen. Bedrijven die hun dieren niet of niet op tijd vaccineren mogen geen bezoek ontvangen bij hun dieren en riskeren een bestuurlijke boete van €2.500.



