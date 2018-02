Meer aandacht nodig voor overgewicht bij milde COPD

Ongeveer twee derde van de patiënten met een milde vorm van COPD heeft overgewicht of obesitas. Zij hebben een hoger risico op andere chronische aandoeningen en krijgen vaker luchtwegverwijdende medicatie voorgeschreven dan COPD-patiënten met een normaal gewicht. Voor deze patiënten zou meer aandacht voor een gezond gewicht gewenst zijn, vinden onderzoekers van het NIVEL.

Patiënten met een milde vorm van COPD zijn meestal onder behandeling van de huisarts. Onderzoek met gegevens van deze patiënten laat een duidelijk verband zien tussen overgewicht en een hoger risico op veelvoorkomende, andere chronische aandoeningen, zoals diabetes mellitus, artrose en hypertensie. Patiënten met obesitas hebben ook vaker hartfalen. Osteoporose en angststoornissen komen juist minder vaak voor bij COPD-patiënten met overgewicht.

De resultaten over het gebruik van luchtwegverwijdende medicatie suggereren dat COPD-patiënten met obesitas meer last hebben van ademhalingsproblemen. Wanneer ze gewicht zouden verliezen, leidt dat mogelijk tot vermindering van klachten en minder gebruik van medicijnen. Aandacht voor een gezond gewicht bij deze patiënten is dan ook van groot belang.

Onderzoek

NIVEL-onderzoekers analyseerden gegevens uit elektronische patiëntendossiers van 4938 patiënten met milde en matige COPD, van 315 huisartsenpraktijken uit de NIVEL Zorgregistraties 2014. Ze onderzochten de relatie tussen overgewicht (BMI tussen 25 en 30 kg/m2) en obesitas (BMI boven de 30 kg/m2) op het voorkomen van andere chronische aandoeningen en het voorschrijven van medicatie voor COPD. Ze vergeleken deze uitkomsten met die van patiënten met milde en matige COPD en een normaal gewicht (BMI tussen 21 en 25 kg/m2).

-------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+