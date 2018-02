Patiënten moeten gelijk uitslag ziekenhuis kunnen inzien

Patiënten die dat willen moeten alle onderzoeksuitslagen in het ziekenhuisdossier kunnen inzien zodra ze beschikbaar zijn. Dan hoeven ze niet onnodig lang in spanning te wachten op uitslagen. En ze kunnen de uitslagen bekijken waar en wanneer en met wie zij dat willen. Met mantelzorgers, partners of familie en buiten de sfeer van het ziekenhuis. Ook kunnen ze zich beter voorbereiden op het gesprek met de arts.

Dat standpunt neemt Patiëntenfederatie Nederland in over de vraag wanneer patiënten in het ziekenhuisportaal hun medische gegevens kunnen inzien.

Veel ziekenhuizen bouwen in hun patiëntenportaal een wachttijd in van een week. In die tijd kunnen artsen de uitslagen duiden. Maar de Patiëntenfederatie vindt die gedwongen wachttijd een vorm van betutteling. “Patiënten kunnen doorgaans heel goed zelf beslissen wanneer zij uitslagen direct willen zien, of dat ze eerst uitleg willen van de dokter”, zegt directeur Dianda Veldman.

De Patiëntenfederatie vindt dat ziekenhuizen in hun patiëntportalen maatwerk moeten bieden voor patiënten. Dat maatwerk wordt ook gevraagd door patiënten. Uit onderzoek van de Patiëntenfederatie blijkt dat de helft van de mensen uit haar zorgpanel die een portaal gebruiken graag toelichting willen van de arts.

Maatwerk betekent dat de patiënt de mogelijkheid moet hebben om de uitslagen met vertraging te bekijken. En dat ziekenhuizen patiënten waarschuwen vóór ze hun gegevens bekijken dat er vervelende of onverwachte uitslagen bij kunnen zijn. Of dat de uitslagen nog besproken moeten worden in een multidisciplinair team.

De Patiëntenfederatie vraagt ziekenhuizen hun portalen zo in te richten dat patiënten de mogelijkheid krijgen directe inzage voor een bepaalde tijd uit te schakelen.

-------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+