Oproep aan tandartsen om te stoppen met stageplek voor studenten mondzorgkunde

Experiment

'Naar aanleiding van het besluit van minister Bruins om het experiment AMvB taakherschikking te starten, heeft de ANT alle tandartsen in Nederland een brief gestuurd waarin we oproepen om niet mee te gaan werken aan de fragmentatie van de mondzorg', stelt de ANT.

'Nu actie'

'Helaas is de tijd van diplomatie en overleg voorbij. Er moet nu actie komen. We willen de minister een duidelijk signaal geven, dat tandartsen niet over zich heen laten lopen', aldus de ANT die alle tandartsen oproept 'als de toekomst van uw vak u aan het hart gaat en u niet bereid bent mee te werken aan de fragmentatie van de mondzorg', om stages van studenten mondzorgkunde in hun praktijk gericht op prepareren voorlopig op te schorten en deze te beperken tot het aanbieden en begeleiden van de preventieve onderdelen.

