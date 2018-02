Initiatiefwet D66: Geen pensioengeld meer naar tabaksindustrie

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg heeft zondag, op Wereld Kankerdag, pensioenfondsen opgeroepen te stoppen met beleggen in de tabaksindustrie. 'Teveel pensioenfondsen, meer dan 80%, beleggen nog in de tabaksindustrie. Terwijl de meeste werknemers dit niet weten, en niet willen', stelt Weyenberg.

Initiatiefwet

D66 gaat daarom een initiatiefwet indienen die het mogelijk moet maken dat werkenden en gepensioneerden mee kunnen beslissen waar in belegd wordt door hun pensioenfonds.

'Het moet anders'

Van Weyenberg: 'D66 wil dat mensen zelf kunnen beslissen over hun pensioengeld. Het is jouw geld. Als je wil dat jouw gespaarde pensioenpot niet belegd wordt in de tabaksindustrie, vieze steenkolen of kernwapens, dan heb je daar nu niets over te zeggen. Dat moet anders.'

Zelf kunnen beslissen

De meeste pensioenfondsen hebben een verantwoordingsorgaan, waar alle deelnemers – werknemers, werkgevers en gepensioneerden – in vertegenwoordigd zijn. D66 wil dat dit verantwoordingsorgaan het recht krijgt te bepalen niet meer in bepaalde zaken, zoals tabak, te beleggen.

Artsen onwetend

Van Weyenberg: 'Zonder dat veel artsen het wisten, belegde hun pensioenfonds hun geld ook in tabak. Dat is gelukkig gestopt. Andere pensioenfondsen zouden dat voorbeeld moeten volgen. Daarom willen we dat werkenden en gepensioneerden kunnen meebeslissen waar hun pensioengeld in belegd wordt.'

Niet beleggen in tabak, kernwapens, of vieze steenkolen

Het verantwoordingsorgaan geeft pensioenfondsbesturen, gevraagd en ongevraagd, advies en beoordeelt achteraf of het bestuur goed heeft gehandeld. D66 wil dat het verantwoordingsorgaan ook mag meebeslissen over de zaken waar pensioengeld in belegd wordt.

Meeste fondsen

Van Weyenberg: 'Sommige pensioenfondsbestuurders besluiten gelukkig niet meer te beleggen in tabak of in nucleaire wapens. Maar de meeste fondsen beleggen daar vrolijk in door. D66 vindt dat deelnemers daar zelf over mogen beslissen. Om dat te regelen, komen we met een initiatiefwet.'

