Verkoopverbod zware medicijnen dreigt voor Albert Heijn

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) roept Albert Heijn op per direct te stoppen met de nieuwe verkoopmethode van de zogenoemde UAD-geneesmiddelen in haar supermarkten. 'Gebeurt dit niet, dan is de politiek aan zet om de patiëntveiligheid te waarborgen', zo laat het IVM maandag weten.

'Risicovolle geneesmiddelen, zoals diclofenac en naproxen, horen niet in de schappen van de supermarkt thuis', aldus het IVM. Niet voor niets vallen deze geneesmiddelen onder de UAD-categorie: uitsluitend in de Apotheek of Drogist verkrijgbaar.

Petitie

Onverantwoord gebruik van deze middelen kan grote gezondheidsproblemen opleveren en zelfs de dood tot gevolg hebben. Daarom roept het IVM artsen, apothekers, andere zorgprofessionals én patiënten op tot het tekenen van de petitie.

Albert Heijn omzeilt de regels

Voorlichting over UAD-geneesmiddelen moet niet alleen mogelijk zijn maar het is ook noodzakelijk dat dit minimaal door een gediplomeerde Assistent Drogist of Drogist gegeven wordt. Volgens de directeur van het IVM, Ruud Coolen van Brakel, overtreedt Albert Heijn de regelgeving: 'Albert Heijn voldoet hier volstrekt onvoldoende aan de wettelijke zorgplicht. Probleem is dat 'verantwoorde zorg' in de wet redelijk algemeen is geformuleerd. Een passief informatieschermpje is een leuke gadget, maar valt nauwelijks serieus te nemen als verantwoorde zorg'.

'Wat in ieder geval niet de bedoeling kan zijn, is dat je een supermarkt binnenloopt, diclofenac en naproxen uit de schappen haalt en scant, om vervolgens zonder ook maar één persoon tegen te zijn gekomen de zaak weer uitloopt.'

Risicovolle praktijken

De grootste supermarkt van het land lijkt uit louter commerciële overwegingen op zoek te zijn gegaan naar de mazen in de wet. Coolen van Brakel: 'De wetgever heeft niet voor niets geneesmiddelen in verschillende categorieën ingedeeld vanwege de potentiële risico’s. Risicovollere middelen hebben een hogere drempel om aan te schaffen. De grens is wat ons betreft hier fors overschreden.'

Het IVM doet ook een appèl op de politiek: Als de geneesmiddelen zonder actief toezicht verkrijgbaar blijven bij Albert Heijn moet de regelgeving worden aangepast, zodat dit soort risicovolle praktijken niet meer kunnen plaatsvinden.

Vermijdbare overlijdens

Jaarlijks telt Nederland tienduizenden ziekenhuisopnames en meer dan 2000 gevallen van vermijdbare overlijdens als gevolg van geneesmiddelgebruik. Ook de geneesmiddelen die bij Albert Heijn in de schappen liggen spelen hierin een belangrijke rol. Langdurig gebruik, te hoge doseringen en een verkeerde combinatie van deze UAD-middelen kunnen leiden tot hartproblemen, maagbloedingen of zelfs overlijden.

-------------------------------------------------------------------------------

