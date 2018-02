Verslavingszorg doet ook aangifte tegen tabaksindustrie in eigen land

Na de ziekenhuizen gaat ook de verslavingszorgsector in Nederland aangifte doen tegen de tabaksindustrie.

"We zijn er klaar mee", zegt verslavingsarts Robert van de Graaf namens de branche in het AD. "Het criminele product sigaret en alle 'dealers' moeten worden aangepakt." Met deze stap probeert ook de verslavingszorg justitie zo ver te krijgen dat men een stafzaak begint tegen de vier tabaksfabrikanten in Nederland.

Onder het verslavingszorgnetwerk vallen vrijwel alle verslavingsartsen in Nederland plus tal van instellingen, van de Jellinekkliniek tot en met het Leger des Heils.

