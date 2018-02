Huisartsen hebben het tijdens canaval drukker

In Brabant en Limburg waren er tijdens Carnaval 2016 relatief iets meer bezoeken aan de huisartsenpost dan in de vier grote steden. Ook was het drukker dan andere zondagen en maandagen in februari. Dit blijkt uit de gegevens van NIVEL Zorgregistraties.

Tijdens Carnaval neemt het huisartsenbezoek een beetje toe. Ook de redenen voor bezoek van de huisartsenpost verschilt een beetje van andere weekends in februari en in de vier grote steden.

Zo waren tijdens Carnaval in Noord-Brabant en Limburg scheur- en snijwonden de meest voorkomende reden om een bezoekje af te leggen aan de huisarts. Dit bestond uit 6,7% van de bezoeken. In de vier grote steden was dat reden nummer 3, met 4,6% van de bezoeken. In de weekenden voor en na Carnaval was acute infectie van de bovenste luchtwegen de belangrijkste reden voor bezoek.

Voor deze metingen is het zorggebruik op de huisartsenpost in Noord-Brabant en Limburg voor, tijdens en na Carnaval 2016 vergeleken met de vier grootste steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.