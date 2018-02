Hoger risico op schade voor patiënt bij behandeling door meerdere specialismen

Betrokkenheid van meerdere specialismen bij de behandeling van een patiënt is vaak noodzakelijk en heeft als doel multidisciplinair de best passende zorg te leveren voor patiënten met complexe of meervoudige problemen.

Uit het onderzoek dat deel uitmaakt van de Monitor Zorggerelateerde schade bleek echter dat dit ook het risico op potentieel vermijdbare schade voor de patiënt kan opleveren. Ook na correcties voor factoren die complexiteit van een patiënt en complexiteit van zorg weergeven.

Baines: “Bewustzijn dat deze werkwijze mogelijk ook risico’s op schade voor een patiënt met zich meebrengt is van belang, zodat extra aandacht besteed kan worden aan onderlinge communicatie en samenwerking.” Verder onderzoek is nodig om onderliggende oorzaken te identificeren.

Over het onderzoek

Zorggerelateerde schade is een onbedoelde uitkomst die is ontstaan door het (niet) handelen van een zorgverlener en/of door het zorgsysteem met schade voor de patiënt zodanig ernstig dat er sprake is van tijdelijke of permanente beperking dan wel overlijden van de patiënt. Voor dit onderzoek hebben verpleegkundigen en medisch specialisten tussen 2004 en 2012 in totaal 16.000 patiëntendossiers beoordeeld in Nederlandse ziekenhuizen.