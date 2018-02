Ook kinderartsen doen mee aan collectieve aangifte tegen tabaksindustrie

Aansluiting

'De NVK gaat aangifte doen tegen de tabaksindustrie. Met deze stap sluit de NVK zich aan bij de lopende strafzaak die advocaat Bénédicte Ficq in 2016 aanspande tegen vier grote tabaksfabrikanten', aldus de NVK.

'Belang voor alle kinderen'

De NVK is de belangrijkste vertegenwoordiger van kinderartsen in Nederland en bevordert de kindergeneeskunde in de meest ruime zin van het woord. Vanuit dat perspectief komt de vereniging op voor de belangen van álle kinderen in Nederland. De NVK zet zich in als pleitbezorger van het kind en heeft dit prominent opgenomen in haar strategienota. De NVK maakt zich hard voor zieke kinderen, maar ook voor kinderen die nog niet ziek zijn: sommige ziektes kunnen voorkomen worden.

'Tabak onaanvaardbaar risico'

De NVK is van mening dat tabak een onaanvaardbaar risico vormt voor de gezondheid van opgroeiende kinderen, omdat roken het kind door alle fases van zijn of haar ontwikkeling bedreigt.

Enkele feiten

Per jaar overlijden 60 baby’s rond de geboorte omdat hun moeder in de zwangerschap rookt. Roken door de moeder in de zwangerschap verhoogt de kans op onder meer een laag geboortegewicht, vroeggeboorte, aangeboren afwijkingen, sterfte rond de geboorte en wiegendood.

Zwangerschap

Op lange termijn is roken door de moeder tijdens de zwangerschap geassocieerd met onder andere een verhoogde kans op astma, overgewicht en een verminderde vruchtbaarheid van het kind zelf. Meeroken door de moeder tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op een laag geboortegewicht en wiegendood. Als opgroeiende kinderen blootstaan aan rook hebben ze meer kans op wiegendood, luchtwegklachten en een verminderde longfunctie, astma-aanvallen en oorontsteking.

Meerokende kinderen hebben zelf óók een grotere kans om te gaan roken. In 2015 zijn naar schatting ongeveer 75 adolescenten per dag begonnen met dagelijks roken. Bij jonge kinderen kunnen de belangrijkste symptomen van verslaving aan nicotine al binnen enkele dagen optreden. Hoe jonger iemand begint met roken, des te erger de verslaving.

Stappen ondernemen

Met de aangifte vraagt de NVK het Openbaar Ministerie om stappen te ondernemen tegen de tabaksproducenten. Civiele procedures over de hele wereld hebben het rookprobleem tot nu toe niet op kunnen lossen.

Kinderarts Noor Rikkers, woordvoerder namens de NVK: ‘Roken is één van de heftigste verslavingen en de tabaksindustrie weet dat. De tabaksindustrie richt zich met name op het verslaafd maken van jongeren. De sigaret is daarbij zo ontworpen dat hij snel verslavend is. De schuld van de verslaving ligt duidelijk bij de tabaksindustrie, niet bij de kinderen die willens en wetens verslaafd zijn gemaakt. Daarom vinden we dat we nu in moeten grijpen en sluiten we ons aan bij de lopende aangifte.’