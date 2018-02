Meer ziekenhuizen in de problemen door griepepidemie

Meldde eerder deze week een Utrechts ziekenhuis al problemen door de griepepidemie, nu zijn het de Amsterdamse ziekenhuizen het AMC en VUmc waar het virus voor de nodigde problemen zorgt.

Bij het AMC valt volgens het Parool veel personeel uit door ziekte en het VUmc meldt een toename van vooral oudere patiënten met griep en complicaties.

De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) luidde eerder deze week de noodklok. De aanhoudende griepepidemie leidt tot aanzienlijk meer bezoek aan de Spoedeisende Hulp afdelingen (SEH's) van ziekenhuizen. Het gaat vooral om ouderen en mensen met longaandoeningen die met benauwdheidsverschijnselen worden opgenomen. Door gebrek aan speciale opnamecapaciteit dreigt overbelasting van de SEH die op zijn beurt kan leiden tot opnamestops.

Onvoldoende isolatiekamers

NVSHA-voorzitter Ties Eikendal: 'Grieppatiënten blijven onnodig lang op de Spoedeisende Hulp omdat er onvoldoende isolatiekamers beschikbaar zijn. Die zijn nodig om verspreiding van de griep in het ziekenhuis te voorkomen. Het gebrek aan isolatiekamers leidt tot een langer verblijf van patiënten op de SEH. Dat beperkt de capaciteit op de SEH met als noodzakelijk gevolg opnamestops in ziekenhuizen'.

Landelijk probleem

Eikendal: 'Het griepseizoen is goed te voorspellen, goede voorbereiding is dus mogelijk. We komen dit probleem in het hele land tegen. De NVSHA roept ziekenhuizen en ROAZ's (Regionale Overleg Acute Zorgketen) op zich adequaat voor te bereiden op de extra toestroom van grieppatiënten om onnodige opnamestops te voorkomen. Voldoende opnamecapaciteit op de SEH kan van levensbelang zijn voor niet-grieppatiënten. Betere voorbereiding leidt tot betere kwaliteit van de zorg!'.

Epidemie

In week 4 van 2018 kampten 165 mensen per 100.000 inwoners met een 'influenza-achtige ziekte' (IAZ). Dat aantal ligt voor de zevende achtereenvolgende week ruim boven de epidemische grens van 51 gevallen per 100.000 inwoners.