Huisartsen en tandartsen doen ook aangifte tegen tabaksindustrie

Rob Dijkstra, voorzitter van het NHG licht dit toe: “Roken is de belangrijkste enkelvoudige verklaring van gezondheidsproblemen en vroegtijdige sterfte in Nederland. Als huisartsen willen we bijdragen aan een gezonde samenleving en daarom steunen we deze aangifte.”

Huisartsen hebben dagelijks te maken met mensen met een rookverslaving: de hoestende roker, de roker met maagpijn, de roker die maar niet zwanger wordt, de roker wiens kind telkens een oorontsteking heeft, en helaas ook veel te vaak de roker met een hartinfarct, een beroerte, met COPD, met darmkanker, blaaskanker en longkanker. Bijna een kwart van de Nederlandse bevolking rookt, wat neerkomt op gemiddeld 400 mensen per huisartsenpraktijk. Per jaar sterven ongeveer 20.000 Nederlanders aan de gevolgen van roken. Huisartsen zijn daarom zeer betrokken bij deze problematiek. Dat bleek ook uit het overgrote deel van de reacties op de peiling die het NHG vorige week hield onder de achterban over meedoen met de aangifte.

Gezamenlijk vertegenwoordigen de organisaties vrijwel alle Nederlandse huisartsen en de georganiseerde eerste lijn. De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) had al eerder aangegeven mede-aangever te willen zijn. Ook het Interfacultair Overleg Huisartsengeneeskunde (IOH) en de Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen (LOVAH) staan achter de aangifte. Hoewel een dergelijke aangifte voor de huisartsenorganisaties ongebruikelijk is, hebben de verstrekkende gevolgen van rookverslaving de doorslag gegeven.

Tandartsen

Ook het KNMT, de beroepsorganisatie van tandartsen, kaakchirurgen en orthodontisten, doet aangifte van zware mishandeling.