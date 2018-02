Onderzoek naar speciale opvangtafel voor te vroeg geboren baby’s

Testen

'Dit onderzoek heeft als doel te testen of wachten met doorknippen van de navelstreng kwetsbare te vroeg geboren baby’s een betere start kan geven', zo laat het LUMC woensdag weten.

Paar minuten wachten

Bij de geboorte van gezonde baby’s wordt een paar minuten gewacht met het doorknippen van de navelstreng. Helaas profiteren baby’s die direct zorg nodig hebben bij de geboorte niet van de voordelen van dit zogeheten ‘laat afnavelen’; de arts knipt de navelstreng direct door om de baby te behandelen op een aparte reanimatietafel. Om dit op te lossen ontwikkelde het LUMC een nieuw soort opvangtafel, Concord, waarmee direct zorg kan worden verleend zonder de navelstreng eerst door te knippen. Bovendien kan de baby tijdens de behandeling dichtbij de moeder blijven.

Beter bloedsomloop

Eind 2017 is een fase 1-onderzoek succesvol afgerond en zijn in het LUMC 37 te vroeg geboren baby’s opgevangen met Concord. 'We hebben bij de baby’s in dit onderzoek aangetoond dat er daadwerkelijk een betere bloedsomloop is wanneer je wacht met afnavelen totdat de baby goed ademhaalt. Deze nieuwe werkwijze met Concord bleek haalbaar en veilig. Naast zorgverleners zijn ook ouders zeer enthousiast. Er is meer onderzoek nodig om aan te tonen of onze manier van werken de kans op bijvoorbeeld hersenschade of overlijden van de baby reduceert', legt uitvinder en kinderarts-neonatoloog dr. Arjan te Pas uit.

Instrumentele Zaken speelt een belangrijke rol bij innovatie

De afgelopen drie jaar is in het LUMC gewerkt aan de ontwikkeling van deze nieuwe werkwijze. De opvangtafel is ontworpen door een team van de afdeling Instrumentele Zaken. Projectleider Alex Vernooij legt uit: 'Bij Instrumentele Zaken ontwikkelen we in nauwe samenwerking met artsen en gebruikers nieuwe oplossingen die de zorg verbeteren. In het nieuwe prototype van Concord, dat we vandaag opleveren, hebben op basis van de ervaringen in onze kliniek verbeteringen doorgevoerd.'

Sneller resultaat door samenwerking

Het nieuwe prototype zal deze maand in gebruik worden genomen in Rotterdam. Kinderarts-neonatoloog en promovendus drs. Ronny Knol van het Erasmus MC-Sophia heeft het afgelopen jaar meegewerkt in LUMC en zal de nieuwe manier van werken nu gaan invoeren in Rotterdam. 'In de fase 2-studie gaan we de nieuwe manier van werken met Concord vergelijken met de huidige manier. Door de samenwerking met LUMC kunnen we sneller meer kinderen laten deelnemen aan de studie en dus sneller resultaten laten zien', aldus Knol.