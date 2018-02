Zorginstituut wil af van 'chantage' farma's

Sommige medicijnen en behandelingen kunnen tienduizenden of honderdduizenden euro's per jaar kosten. Ondanks het gebrek aan transparantie worden ze toch vergoed anders is de patiënt de dupe. Voorzitter Zorginstituut Arnold Moerkamp in de krant: 'We worden gewoon gechanteerd over de ruggen van patiënten.' Het instituut beoordeelt de werking van nieuwe medicijnen, adviseert de overheid om die wel of niet op te nemen in het basispakket en geeft ook advies over de prijs. Dat laatste kan het instituut naar eigen zeggen niet goed doen, omdat de farmaceuten nu geen informatie geven over hoe de prijs tot stand is gekomen en wat de ontwikkelkosten zijn.

Volgens de farmaceuten is de prijs voor medicijnen vaak zo hoog, omdat de ontwikkelkosten voor nieuwe medicijnen zo hoog zijn. Moerkamp wil daarover meer informatie van de farmaceuten. In de krant zegt hij dat hij ook de belangen van de 17 miljoen belasting betalers in het oog moet houden en dat het geld maar één keer uitgegeven kan worden. De dure medicijnen vreten het budget voor andere zorg op.