Studenten slikken pillen om beter te kunnen studeren, maar zien gevaren over het hoofd

In België gebruikt 1 op de 9 (geneeskunde)studenten de medicijnen ritalin, concerta, modafinil of slikt amfetamines.

Hierdoor kunnen ze zich beter concentreren, zijn ze alerter of kunnen ze langer doorleren. Dat blijkt uit een grootschalig Vlaams onderzoek onder ruim 3100 studenten geneeskunde van vijf universiteiten in Vlaanderen. Ook de 'natuurlijke studiepilletjes' zoals Braincaps of Study Buddy, waarin onder meer een stoot cafeïne en supplementen zitten worden steeds vaker door studenten gebruikt. Dit schrijft de Telegraaf maandag.

Betere voorlichting over nadelen

Ruud Coolen van Brakel van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) tegen de krant: 'Deze cijfers zijn schokkend hoog. En nogal pijnlijk omdat het om geneeskundestudenten gaat'. Hij wil betere voorlichting over de nadelen van het slikken van Ritalin, ook in Nederland. Ritalin is een medicijn en bedoeld voor adhd-patiënten en valt onder de opiumwet. Oneigenlijk gebruik kan onder meer leiden tot hart- en vaataandoeningen, depressie, angst, zelfmoordneigingen en slapeloosheid. Coolen van Brakel in de krant: 'Er is adhd-medicatie in omloop, waarvan een aanzienlijk deel via verhandeling terechtkomt bij studenten die geen diagnose voor adhd hebben. Er zal echt een stuk zorgvuldiger moeten worden voorgeschreven.'

Bijwerkingen

Studenten met concentratieproblemen zeggen baat te hebben bij ritalin of concerta. Maar, zo licht onderzoekster Sara de Bruyn van de Universiteit Antwerpen in de krant toe: 'Twintig procent zegt dat ritalin of concerta leidt tot betere resultaten. Maar ook rapporteert bijna zestig procent bijwerkingen zoals slaapproblemen, verminderde eetlust of hartkloppingen.'