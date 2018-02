Haloperidol voorkomt geen delirium op de IC

Het is dan ook niet zinvol het middel nog langer preventief te gebruiken om de gevolgen van een delirium te verminderen. Dat blijkt uit een grote studie onder leiding van het Radboudumc bij 1.800 patiënten op 20 Nederlandse IC-afdelingen, dat de afgelopen drie jaar is uitgevoerd. De resultaten van deze wereldwijd grootste IC deliriumpreventie studie zijn op 20 februari gepubliceerd in JAMA.

Acute verwardheid, of delirium, treedt op bij een derde tot de helft van de patiënten op de intensive care (IC) en heeft ernstige korte- en langetermijn gevolgen. Patiënten die een delirium ontwikkelen worden langer beademd en liggen langer in het ziekenhuis. Ook overlijden er meer patiënten met een delirium. Op de IC proberen artsen en verpleegkundigen de kans op een delirium te verkleinen door het gebruik van sedatiemiddelen te beperken. Als toch een delirium optreedt, wordt het middel haloperidol gebruikt voor de behandeling ervan.



Groot onderzoek

Er waren aanwijzingen dat haloperidol ook effectief zou kunnen zijn bij de preventie van delirium. In een grote studie onder leiding van het Radboudumc is op 20 Nederlandse IC’s onderzocht of preventief geven van haloperidol helpt bij het voorkomen van een delirium en de gevolgen daarvan. In totaal deden 1.800 IC-patiënten met een verhoogd risico op een delirium mee aan het onderzoek. Patiënten op de intensive care werden preventief behandeld met een lage dosis haloperidol of een placebo. Dit onderzoek, wat gefinancierd werd door ZonMW is wereldwijd het grootste onderzoek op dit gebied tot nu toe.



Sterfte

Omdat de sterfte onder patiënten met een delirium hoger is, keken de onderzoekers of het preventief gebruik van haloperidol de kans om delirant te worden vermindert en de sterfte verlaagt. Ook het effect van haloperidol op andere gevolgen van delirium, zoals verlengde duur van de beademing en totale ziekenhuisopname werd onderzocht.



Geen verschil

De conclusies van het onderzoek waren overduidelijk. Er was op alle onderzochte punten geen enkel verschil tussen de behandelde patiëntengroep en de placebogroep. Hoofdonderzoeker Mark van den Boogaard: “Het onderzoek laat onomstotelijk zien dat het preventief toedienen van een lage dosering haloperidol aan IC-patiënten met een verhoogd risico op delirium geen enkel gunstig effect heeft. Deze bevindingen zullen leiden tot een vermindering van onnodige medicatie bij IC-patiënten.”



Onderzoeksleider hoogleraar Peter Pickkers: “De omvang van de studie en het feit dat de resultaten zo eenduidig zijn, maken dat met deze studie het definitieve antwoord duidelijk is: preventief haloperidol geven aan patiënten op de intensive care heeft geen nut.”