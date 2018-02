Ook aangifte tegen tabaksindustrie door Clean Air Nederland

Longkankerpatiënt

Eind september 2016 deed advocaat Bénédicte Ficq namens longkankerpatiënt Anne Marie van Veen, copd-patiënt Lia Breed en Stichting Rookpreventie Jeugd aangifte tegen vier tabaksfabrikanten die in Nederland actief zijn. De tabaksproducenten wordt poging tot moord, doodslag, zware mishandeling, opzettelijke benadeling van de gezondheid en valsheid in geschrifte verweten.

Kettingreactie

Dit leidde recent tot een kettingreactie waarbij ruim 30 grote organisaties volgden. Op 1 februari van dit jaar deed het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis aangifte tegen de tabaksindustrie. Tevens werden andere medische organisaties opgeroepen hetzelfde te doen. In de afgelopen weken heeft een belangrijk deel van de medische beroepsgroep zich achter de aangifte geschaard.

Ziekenhuizen

Alle universitaire ziekenhuizen deden gezamenlijk aangifte, net als de verenigingen van verslavingsartsen, oncologen, cardiologen, huisartsen, kinderartsen, gynaecologen, tandartsen, medische studenten, verpleegkundigen en verloskundigen. Vandaag sluit Clean Air Nederland zich bij deze organisaties aan.

Misleidend

'Het opzettelijk verslaafd maken van klanten en dit misleidend presenteren als stoere lifestyle, is de core business van de tabaksindustrie. Hierbij richten de tabaksbedrijven zich geheel op kinderen en jongeren, de meest kwetsbare groep', stelt Tom Voeten, voorzitter van Clean Air Nederland. 'Met 2,5 miljoen tabaksverslaafden en meer dan 50 dodelijke slachtoffers per dag en per jaar 20.000 slachtoffers, kunnen we niet anders dan concluderen dat roken een maatschappelijke ramp is.'

Kinderen beschermen

Onder de bevolking groeit het besef dat kinderen beschermd moeten worden tegen de verslavingsindustrie. Scholen, sportverenigingen en ziekenhuizen maken op eigen initiatief hun terreinen rookvrij. Voeten: 'De campagne ‘Rookvrije Generatie’ heeft een groot en groeiend draagvlak. Maar zolang we de verwoestende invloed van de tabaksindustrie niet stoppen, blijft het dweilen met de kraan open. Dit is voor ons reden om aangifte te doen tegen de tabaksindustrie en ons aan te sluiten bij de reeks andere organisaties die al aangifte hebben gedaan.'

Reactie Openbaar Ministerie afwachten

Het Openbaar Ministerie zal donderdag 22 februari om 10.00 uur bekend maken hoe zij reageert op de aangiften. Als het Openbaar Ministerie tot vervolging overgaat, zullen de tabaksbedrijven zich moeten verantwoorden voor hun handelen. Mocht het Openbaar Ministerie geen aanleiding zien voor verdere vervolging, dan zullen de aangevers een artikel 12-procedure in gang zetten. Daarin wordt de rechter gevraagd het Openbaar Ministerie op te dragen de zaak alsnog in behandeling te nemen.