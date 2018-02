Miljoenen euro's Europese subsidie voor diabetesonderzoek

'Hypo'

'Patiënten met diabetes lopen namelijk niet alleen het risico op een te hoog, maar ook op een te laag suikergehalte', aldus het Radboudumc. Samen met andere kennisinstellingen, het bedrijfsleven en patiëntenorganisaties wordt de ‘hypo’ minutieus onderzocht om de gezondheidsrisico’s en ziektelast verder terug te dringen.

Insuline

Diabetes (suikerziekte) is wereldwijd de meest voorkomende chronische aandoening. Alleen Europa telt al ongeveer 60 miljoen patiënten, van wie ongeveer tien procent diabetes type 1 heeft. Bij mensen met diabetes is de automatische regulatie van het suikergehalte in het bloed verstoord. Met insuline kan een te hoog suikergehalte (glucosegehalte) worden verminderd. Dat luistert erg nauw. Een bijwerking van toediening van insuline is dan ook een te láge concentratie van glucose in het bloed. Dat wordt hypoglykemie, kortweg ‘hypo’ genoemd.

Belangrijke belemmering

Hypoglykemie is een serieuze bijwerking die kan leiden tot verwardheid, cognitieve stoornissen, verlies van bewustzijn en andere klachten. Een ‘hypo’ wordt daarom gevreesd door zowel patiënten als hun gezinsleden. Hypoglykemiën leiden niet alleen tot een verminderde kwaliteit van leven, ze gaan ook nog gepaard met een grotere kans op hart- en vaatproblemen. Daarmee vormen hypoglykemiën een belangrijke belemmering voor een optimale behandeling van diabetes.

Europese subsidie

Het Hypo-RESOLVE consortium, onder leiding van de internisten Bastiaan de Galan en Cees Tack, heeft onlangs 26 miljoen euro van de Europese Commissie ontvangen voor een onderzoek dat de ziektelast en de gevolgen die samenhangen met hypoglykemie moet verminderen. Het onderzoeksproject Hypo-RESOLVE (Hypoglycemia – Redefining SOLutions for better liVEs) is toegekend in het kader van het Horizon 2020-IMI programma van de EU.

Hypo verder ontrafelen

Bastiaan de Galan: 'We willen antwoorden formuleren op vragen die bijna honderd jaar na de ontdekking van insuline nog steeds open staan. Dat doen we onder andere door een mega-database in te richten, waarin we 100 tot 150 insuline-trials bij elkaar brengen die concreet aangegeven hoe vaak een hypoglykemie ontstaat'.

'Dat helpt ons een hypoglykemie beter te definiëren en voorspellende factoren in verschillende populaties te identificeren. Daaruit zijn vervolgens weer bruikbare standaarden en aanbevelingen te distilleren voor geneesmiddelautoriteiten, patiëntenorganisaties en toekomstig onderzoek bij patiënten', aldus De Galan.

Betere behandeling

Cees Tack: 'Daarnaast willen we met fundamenteel en toegepast onderzoek de onderliggende mechanismen van een hypoglykemie verder onderzoeken en verduidelijken. Die kennis stelt ons in staat nieuwe behandelingen voor patiënten te ontwikkelen die zelf niet goed een hypoglykemie voelen aankomen'.

'Verder gaan we de waarde van een continue suikermeting met een glucosesensor in de praktijk onderzoeken. Ook de psychologische en economische impact van hypoglykemie op patiënten en gezinsleden moet niet worden onderschat. We gaan die impact zo objectief mogelijk in maat en getal proberen uit te drukken', aldus Tack. Het consortium wil met deze brede aanpak uiteindelijk een beter leven realiseren voor de patiënten met diabetes die behandeld worden met insuline.