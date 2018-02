AMC en VUmc steunen behoud opleiding tropenarts

Ervaring

Tropenartsen werken aan het begin van hun carrière een periode in lage inkomenslanden. Eenmaal terug in Nederland zijn ze met hun ervaring waardevol in het onderwijs en voor de vervolgopleidingen tot medisch specialisten. Daarom steunen VUmc en AMC het landelijk pleidooi tot behoud van deze opleiding.

Modules global health

De opleidingen geneeskunde van zowel VUmc als AMC hebben een sterk internationaal profiel. Zo is er een internationale minor in medicine met een module ‘global health, diversity and conflict’. De helft van de geneeskundestudenten VUmc en AMC kiezen voor een stage in het buitenland en velen volgen jaarlijks modules in global health. Bij het onderwijs en de voorbereidingscursussen voor buitenlandstages maken beide instellingen gebruik van de kennis en ervaring van de tropenartsen.

Bijzondere internationale ervaring

Tropenartsen doen zeer nuttig werk in lage inkomenslanden waar ze samenwerken met lokale artsen. Dit gebeurt veelal op plekken waar goede gezondheidszorg verre van vanzelfsprekend is. Na een aantal jaar komen zij bijna allemaal terug naar Nederland. Twee derde van hen start dan de opleiding tot medisch specialist of huisarts. Zij staan vanwege hun brede kijk op en waardevolle kennis over cultuurverschillen in de zorg ook bij VUmc en AMC hoog aangeschreven.

Eigen vindingrijkheid

Ook hebben zij waardevolle kennis over de opkomende nieuwe infectieziekten en de ‘oude’ tropenzieken. Zij hebben bovendien geleerd om in een team samen te werken, complexe zorg met minimale middelen te organiseren en (lokale) mensen op te leiden in moeilijke omstandigheden. Vaak kunnen ze daar niet terugvallen op protocollen, maar moeten ze uitgaan van hun eigen vindingrijkheid.

Brede steun voor behoud opleiding

Organisaties als Artsen zonder Grenzen en Dokters van de Wereld bepleiten de impact van deze artsen tijdens hun werkjaren in lage inkomenslanden. Eerder onderschreven verschillende Nederlandse ziekenhuizen en ook het KNMG het belang voor Nederland. VUmc en AMC onderschrijven dit belang. Zowel voor de directe patiëntenzorg in Nederland als vanwege hun voortdurende inzet bij initiatieven ter bevordering van de gezondheidszorg wereldwijd.