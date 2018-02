DNA bij kinderen met astma chemisch aangepast

Kinderen met astma blijken zogenaamde epigenetische, oftewel chemische, veranderingen van hun dna te hebben. Dit blijkt uit een grote internationale studie onder leiding van kinderlongarts Gerard Koppelman van het UMCG. Hij heeft hier vrijdag over gepubliceerd in het wetenschappelijke toptijdschrift Lancet Respiratory Medicine.

Activatie immuuncellen

'Op hun dna zijn nu 14 plekken vastgesteld, die samenhangen met astma. Het bijzondere is dat deze 14 plekken in de eerste 4 jaar van hun leven zijn veranderd. Deze DNA-veranderingen hangen samen met de activatie van immuuncellen, die belangrijk zijn bij het bestrijden van virale infecties', zo meldt het UMCG vrijdag.

DNA code

'In de afgelopen jaren leidde Gerard Koppelman de tot nu toe grootste internationale epigenetische studie op het gebied van astma', aldus het UMCG. Epigenetica gaat niet zozeer over verschillen tussen mensen in de DNA code, maar om een chemische verandering van het DNA. Via dit onderzoek wilde hij de epigenetische oorzaken van astma nader bepalen. Door de chemische verandering kunnen bepaalde genen en daarmee ook hun werking, aan- en uitgezet worden. Aan de studie deden meer dan 5000 kinderen uit 8 verschillende Europese landen mee.

Op 4-jarige leeftijd zichtbaar

Koppelman en de andere onderzoekers vonden dat bij kinderen met astma op 14 plekken op het DNA in bloedcellen zijn veranderd. Bij hun geboorte hadden zij deze afwijkingen nog niet; veel van deze DNA veranderingen waren op 4-jarige leeftijd wel aantoonbaar in hun bloed.

Allergische ontstekingen

Deze epigenetische veranderen in hun dna waren sterk het gevolg van DNA-verandering van een soort immuuncel in het bloed, de zogeheten eosinofiele witte bloedcel die betrokken is bij allergische ontstekingen. Het bleek dat deze epigenetische veranderingen in bloed verband hadden met cel activatie van immuuncellen, die belangrijk zijn bij het bestrijden van virale infecties.

Behandeling astma

Koppelman wil de resultaten van deze studie gebruiken om verder te onderzoeken of deze omkeerbare veranderingen kunnen worden gebruikt om astma te behandelen. Ook wil hij nagaan of hiermee nieuwe diagnostische tests kunnen worden ontwikkeld bij jonge kinderen met astma.