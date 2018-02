Oproep: Minister van Volksgezondheid moet stoppen met zonnebanken

Dat zegt de Nederlandse vereniging van dermatologen, nadat de CDA-politicus afgelopen vrijdag in de talkshow ‘Jinek’ bekend maakte dat hij in regelmaat onder de zonnebank te vinden is. De Vereniging voor Dermatologie en Venereologie is niet blij met de bekentenis van de minister. De vereniging pleit al jaren voor een verbod op zonnebanken.

De dermatologen zijn van plan om de minister nog een persoonlijke brief te sturen en willen hem ook uitnodigen voor een onderzoek. “De minister valt met zijn zonnebankbezoeken zeker in de risicogroep.”