Catharina Kanker Instituut gebruikt nieuw bestralingsapparaat

Het Catharina Kanker Instituut heeft een nieuw bestralingsapparaat in gebruik genomen dat sneller en nauwkeuriger kan bestralen en daardoor ook minder belastend is voor patiënten. Dit heeft het ziekenhuis maandag bekendgemaakt.

'De nieuwe machine wordt in eerste instantie ingezet om patiënten met een hersentumor of longtumor te behandelen', aldus het ziekenhuis. Groot voordeel van deze nieuwe machine is dat tijdens de behandeling de patiënt minder lang stil hoeft te liggen. “Dat is niet alleen comfortabeler voor de patiënt, maar het komt ook de nauwkeurigheid ten goede”, aldus klinisch fysicus ir. Wim Dries van het Catharina Ziekenhuis.

Sneller

Omdat de bestraling van meerdere hersentumoren in kortere tijd en met een hogere dosis kan plaatsvinden, zullen nare bijwerkingen zoals verlies van hoofdhaar, vermoeidheid en duizeligheid minder vaak voorkomen. Ook het aantal bestralingen kan worden teruggebracht. Het aantal bestralingen verschilt per patiënt en per tumorsoort en kan oplopen tot tientallen sessies, uitgesmeerd over twee maanden. “Maar voor steeds meer tumorvormen weten we dat we het aantal sessies kunnen verminderen als we nauwkeuriger en met een hogere dosis bestralen. Met deze nieuwe machine brengen we de bestralingstijd voor meer patiënten terug tot één of anderhalve week”, aldus klinisch fysicus dr. Coen Hurkmans.

Nauwkeuriger

De tafel waarop de patiënt komt te liggen kan in alle richtingen drie graden draaien. Een ingebouwde CT-scanner geeft vóór elke behandeling de exacte locatie aan van de te bestralen tumor. “We willen natuurlijk alleen de tumor bestralen en het gezonde weefsel daaromheen sparen. Dat is altijd de uitdaging”, aldus Hurkmans. “Met deze nieuwe tafel in combinatie met de CT-scanner kunnen we nu extreem precies bestralen.”

Radiotherapie

Radiotherapie – ook bestraling genoemd – is één van de mogelijke behandelingen voor patiënten met kanker. Het Catharina Kanker Instituut verzorgt voor patiënten met kanker uit de regio Zuidoost Brabant deze behandelingen. Jaarlijks worden in het Catharina Ziekenhuis 3300 patiënten bestraald. Het ziekenhuis fungeert in Nederland als een centre of excellence en last resort op het gebied van onder meer endeldarmkanker, borstkanker en buikvliesuitzaaiingen bij dikkedarmkanker. In het Catharina Kanker Instituut wordt veel onderzoek gedaan naar nieuwe behandelvormen voor kanker.