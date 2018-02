Kanker Nazorg Wijzer bevordert herstel van patiënten met kanker

Patiënten die behandeld zijn tegen kanker kunnen vanaf maart 2018 gratis gebruik maken van de Kanker Nazorg Wijzer (KNW). Dit online programma geeft informatie en advies-op-maat over de grote verscheidenheid aan problemen die zij tijdens hun herstel kunnen tegenkomen. KNW is ontwikkeld en geëvalueerd door Roy Willems en Iris Kanera, onderzoekers van de Open Universiteit. De laagdrempeligheid, gemeten effectiviteit en hoge waardering onder gebruikers leidden ertoe dat dat het programma met financiële steun van KWF-Kankerbestrijding vanaf maart landelijk beschikbaar komt via kanker.nl.

Kanker Nazorg Wijzer

De KNW is een online zelfmanagement programma dat advies op maat biedt over een grote verscheidenheid aan problemen tijdens herstel na kanker. Het programma biedt informatie en advies over vermoeidheid, angst en depressie, relaties en seksualiteit, werkhervatting, beweging, voeding, roken en restklachten. Daarnaast bevat de KNW video’s van voormalige kankerpatiënten en experts. Doordat adviezen worden afgestemd op de persoonlijke situatie, krijgen gebruikers helder inzicht in de gevoeligheden in hun situatie. Zo kunnen ze gerichte plannen opstellen en uitvoeren. Het programma helpt hen met specifieke tips en adviezen. Doordat het programma volledig automatisch is, kunnen gebruikers altijd en overal op hun persoonlijke website inloggen.

Effectief en gebruiksvriendelijk

Het onderzoek van Willems en Kanera laat zien dat gebruikers van de KNW na zes maanden emotioneel en sociaal beter functioneren en minder last hebben van depressie en vermoeidheid. De matig intensieve beweging neemt toe en ze eten meer groenten. Het effect op beweeggedrag was bij deelnemers jonger dan 57 jaar na een jaar nog meetbaar. De KNW werd door de gebruikers zeer positief gewaardeerd. Uit het grote aanbod aan onderwerpen gebruikten zij vooral de programmaonderdelen die voor hen persoonlijk relevant waren. De Kanker Nazorg Wijzer heeft een groot bereik, is laagdrempelig en makkelijk toegankelijk. Het kan gemakkelijk worden ingebed in de reguliere zorg en is daarmee zeer geschikt als een eerste stap in ‘stepped care’ bij herstel na kanker.