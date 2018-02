Griep maakt comeback

Leek het er de voorgaande twee weken even op dat de griep op zijn retour was en afnam, in week 8 nam de griepepidemie in Nederland opeens toch weer toe. Dit meldt NIVEL dinsdag.

155 op de 100.000

'In week 8 van 2018 rapporteerden de Peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn 155 mensen met influenza-achtige ziekte (IAZ) op de 100.000 inwoners. Dat is voor de elfde achtereenvolgende week boven de epidemische grens van 51 per 100.000 en meer dan in de daaraan voorafgaande week toen 140 patiënten per 100.000 inwoners de huisarts bezochten met IAZ', aldus NIVEL.

Longontsteking

Een stijging in het aantal gerapporteerde gevallen van griep in week 8 loopt parallel met een toename van het aantal patiënten met longontsteking. De huisartsen zien relatief veel jonge kinderen (0-4 jaar) met IAZ, maar ook relatief veel ouderen met IAZ en longontsteking. De epidemie duurt langer dan het gemiddelde van 9 weken over de afgelopen 20 jaar.