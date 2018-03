Aantal griepgevallen neemt weer toe

In week 8 van 2018 lag het aantal patiënten met IAZ op 15,5 per 10.000 inwoners (figuur 1 en 2). Dit is de elfde achtereenvolgende week met een klinische influenzaactiviteit boven de epidemische grens van 5,1 patiënten met IAZ per 10.000 inwoners. Daarmee duurt de epidemie, nu vier jaar op rij, langer dan het gemiddelde van 9 weken over de laatste 20 jaar. Huisartsen zien relatief veel ouderen met pneumonie.

De situatie elders op het noordelijk halfrond

Ook elders in Europa houdt de griepepidemie nog altijd aan, met in diverse landen hoge tot zeer hoge intensiteit (zie onderstaande figuur). In de Verenigde Staten en Canada lijkt de epidemie over het hoogtepunt heen te zijn en worden steeds meer detecties van influenza B virus en steeds minder van A(H3N2) virus gemeld.