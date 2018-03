Hemodialyse kan doorbloeding hersenen verminderen

Tijdens hemodialyse neemt de doorbloeding van de hersenen met ongeveer 10% af. Dit kan één van de verklaringen zijn waarom in eerder onderzoek een verband is gevonden tussen hemodialyse en een verhoogde kans op hersenbeschadiging. Dit blijkt uit onderzoek van promovendus (bij de afdeling Nefrologie) en klinisch geriater in opleiding Harmke Polinder-Bos van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij publiceert vandaag hierover in het Journal of the American Society of Nephrology (JASN).