Minder vlees en drank: winst voor gezondheid en milieu

Nederlandse voedingspatronen met een hoge milieubelasting bevatten meer vlees en meer energie. Mensen die een relatief milieubelastend voedingspatroon hebben kunnen door tijdens het avondeten hun portie rood en/of bewerkt vlees met driekwart te verkleinen het milieu een grote dienst bewijzen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM dat is gepubliceerd in BMC Public Health. Voor het onderzoek is data uit de Voedselconsumptiepeiling 2007-2010 voor volwassenen gebruikt.

Een 75% kleinere portie zorgt voor een 23% lagere broeikasgasuitstoot van hun totale voedingspatroon. Ook het vervangen van alle frisdranken en alcoholische dranken door kraanwater heeft effect: deze verandering zorgt voor een 9% verlaging van de voeding gerelateerde broeikasgasuitstoot voor mannen, en een 6% verlaging voor vrouwen.

Minder verzadigd vet en suiker

Behalve een significante daling van de belasting van het milieu, zorgden de veranderingen in het voedingspatroon ook voor een verlaagde inname van verzadigd vet en suiker, wat gunstig is voor de gezondheid. Een aandachtspunt daarbij is de lagere energie- en ijzerinname in deze scenario’s. Voor mensen met overgewicht kan een lagere energie-inname gunstig zijn, maar als mensen door de onderzochte aanpassingen te weinig energie of ijzer binnenkrijgen, is het nodig dit aan te vullen door een hogere inname van gezonde en duurzame voedingsmiddelen die in deze nutriënten kunnen voorzien.

Duurzaam voedsel

Voedsel is verantwoordelijk voor 20-30% van de wereldwijde broeikasgasuitstoot. Om de broeikasgasuitstoot van het voedselsysteem binnen acceptabele grenzen te brengen, is het belangrijk onze voedselconsumptie te verduurzamen.