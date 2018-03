Kabinet verhoogt subsidie hospices met 4 miljoen euro extra

Het kabinet stelt vanaf dit jaar 4 miljoen extra beschikbaar voor palliatieve terminale zorg. 'Dit is nodig, omdat verschillende hospices in de financiële problemen kwamen de laatste jaren door de toenemende vraag naar palliatieve zorg', zo meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) woensdag.

Palliatieve terminale zorg

De 4 miljoen euro extra wordt beschikbaar gesteld via de subsidieregeling voor palliatieve terminale zorg. De subsidie wordt gebruikt voor het inzetten van vrijwilligers bij de palliatieve zorg thuis, in hospices en in verpleeghuizen. Voor de meeste hospices betekent de subsidie een belangrijke inkomstenbron, naast eigen bijdragen van cliënten en giften van derden.

Nog dit jaar

De verhoging van het budget wordt gefinancierd vanuit de extra impuls voor palliatieve zorg die in het regeerakkoord is opgenomen. Hospices en de andere organisaties die vrijwilligers inzetten voor palliatieve zorg kunnen nog dit jaar van de extra subsidie gebruik maken.

Hospices in financiële problemen

De ophoging is nodig, omdat het gebruik van de subsidieregeling sinds 2013 fors is toegenomen. De tarieven per cliënt daalden daardoor aanzienlijk. Diverse hospices kwamen daardoor in financiële problemen. Een eerdere ophoging met 2 miljoen euro bij het verlengen van de regeling per 1 januari 2017 bleek onvoldoende om de gestage daling sinds 2013 te compenseren.

Budget jaarlijks ophogen

Sinds 2017 wordt het budget al jaarlijks opgehoogd met 3% om de verwachte stijging van het aantal sterfgevallen (1,5% per jaar tot 2040) en meer inzet van vrijwilligers (1,5% per jaar) te compenseren. De verwachting is dat deze eenmalige extra structurele ophoging voor de komende jaren genoeg is zodat de hospices hun belangrijke zorg kunnen blijven leveren.