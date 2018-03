FNV: Meer jeugdhulp, maar niet meer banen en budget

De doelstelling van de Jeugdwet om het gebruik van duurdere, gespecialiseerde zorg te verminderen door meer goedkopere zorg dicht bij huis te bieden, is niet gehaald. Een jaar na de invoering van de Jeugdwet blijkt het percentage jeugdzorg met 7% gestegen, maar de capaciteit en middelen in de jeugdzorg zijn flink achterop gebleven. Dat concludeert FNV Zorg & Welzijn naar aanleiding van cijfers die het CBS vanochtend publiceerde.

Mission impossible

Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Wij hebben al voor de invoering van de Jeugdwet gewaarschuwd dat dienstverlening dichterbij de burger zal leiden tot een toename van de zorgvraag. De invoering van de Jeugdwet is bovendien gepaard gegaan met een forse bezuiniging. Terwijl van gemeenten en het zorglandschap innovatiekracht wordt verwacht en er tegelijkertijd moet worden gezorgd voor continuïteit in de zorgverlening. Dit was wat ons betreft een voorziene mission impossible. De sector schreeuwt om meer geld, want de werkdruk in de jeugdzorg is inmiddels torenhoog geworden en de kwaliteit van zorg is in gevaar. Kinderen én werknemers zijn hiervan de dupe.’

Taak voor nieuwe gemeenteraden

FNV wil dat de gemeenten deze knelpunten na de verkiezingen snel gaan oppakken. Van der Aar: ‘Wij richten ons op de nieuwe gemeenteraden die volgens ons snel met jeugdzorg aan de slag moeten. Wij roepen de hen op om in gesprek te gaan met de lokale en regionale jeugdzorgwerknemers en -werkgevers. Dat zij de lessen leren van de professionals die zich al door 4 jaar veranderende jeugdzorg hebben geknokt. Die hebben als geen ander de knelpunten ervaren. Als zorgverlener, maar ook als mens met hart voor het kind.’

Aanbestedingen en tarief

FNV, CNV en werkgevers in de jeugdzorg hebben de handen ineen geslagen en zijn een petitie gestart. Deze handtekeningen komen onder een brandbrief die de partijen de dag na de gemeenteraadsverkiezingen sturen naar de nieuwe gemeenteraden. Zij roepen de raden op om bij aanbestedingen langere zorgcontracten af te spreken tussen gemeenten en aanbieders. De huidige, veelal kortlopende, contracten zorgen voor meer onzekerheid en onrust onder medewerkers en brengen de continuïteit van de jeugdzorg in gevaar.

Daarnaast willen de partijen een eerlijk tarief voor jeugdzorg. Met de huidige manier van aanbesteden lijkt het vooral om de laagste prijs te gaan en is er in de praktijk nauwelijks ruimte om te investeren in innovatie. Van der Aar: ‘Zowel de werknemers als de kwaliteit van de jeugdzorg lijden onder de race naar beneden om de laagste tarieven. Jeugdzorgmedewerkers en -organisaties willen goede zorg leveren in een gezonde werkomgeving; daarbij hoort een eerlijk tarief.’