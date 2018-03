Vrouw mag van rechter ook niet met eigen verloskundige bevallen

De hoogzwangere vrouw, die via een kort geding tegen het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom vroeg om onder begeleiding van haar eigen verloskundige in het Moeder en Kind Centrum van het Bravis ziekenhuis te Bergen op Zoom te bevallen, heeft ongelijk gekregen van de rechter. Dit heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant in Breda vrijdag bekendgemaakt.