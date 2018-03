Tandartsen onder de loep vanwege röntgenfoto's bij kinderen

Tijdens de Week van de Mondzorg (12 tot 16 maart) bezoeken de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd in oprichting (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gezamenlijk tandartsen die op basis van analyse van de declaratiedata uit Vektis meer dan gemiddeld röntgenfoto’s bij kinderen maken. Tijdens de inspectiebezoeken kijken we of er een verklaring is voor de afwijkingen in de declaraties.

Het maken van röntgenfoto’s kan functioneel zijn bij de analyse en de behandeling en maakt daarom onderdeel uit van mogelijke behandeling bij een tandarts. Er komt echter straling bij vrij die, zeker voor (kleine) kinderen, schadelijk kan zijn. Daarom is het belangrijk hier kritisch naar te kijken. Radiologie bij kinderen is dit jaar het thema van de Week van de Mondzorg.

Uitkomst van de controle kan zijn dat de behandelingen terecht zijn uitgevoerd. In dat geval is de afwijking verklaarbaar en worden de regels nageleefd.

Bij de controle kan ook blijken dat er foto’s zijn genomen waarvoor de medische noodzaak ontbreekt. De behandeling is dan onterecht. Daarmee wordt de gezondheid van de jonge patiënt onnodig in gevaar gebracht. Hier treedt IGJ tegen op.

Als uit de controle blijkt dat er wel foto’s zijn gedeclareerd maar dat deze foto’s niet zijn genomen is er sprake van fraude. Hier treedt de NZa, en in extreme gevallen het OM, tegen op. Er is in dat geval echter geen gevaar voor de gezondheid van de patiënt geweest.

De uitkomsten van de controles worden, nadat de gehele procedure is doorlopen, openbaar gemaakt op de websites van respectievelijk IGJ en de NZa. Bij gebleken overtredingen volgt een maatregel.