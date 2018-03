Kinderen met Virtual Reality beter voorbereid op MRI-scan

Kinderen die een MRI-scan in het UMCG moeten ondergaan kunnen zich daar met een virtual reality-bril op voorbereiden. Ze lopen virtueel de route van de polikliniek naar de ruimte van de scanner, zien hoe het apparaat er uit ziet, waar ze komen te liggen en horen hoe de scanner klinkt. Hierdoor zijn kinderen beter voorbereid en lukt het hen beter om rustig te blijven tijdens de scan. In het UMCG krijgen jaarlijks ruim 2000 kinderen een MRI-scan.

Veel kinderen vinden het spannend en vervelend om een MRI-scan te laten maken. Ze moeten lang stil liggen in een groot apparaat dat veel lawaai maakt. Tot op heden bereidde een pedagogisch medewerker ze voor met een gesprek, nu kunnen kinderen de scan alvast virtueel beleven. In de VR-experience maken ze kennis met Bea, een virtuele pedagogisch medewerker. Zij neemt het kind vanuit het Beatrix Kinderziekenhuis virtueel mee naar de afdeling Radiologie. Daar leert het kind waarom er niets van metaal mee naar binnen mag en kan het rondkijken in de ruimte waar de laboranten werken die de MRI-scanner bedienen.

Het kind kan helemaal om de MRI lopen; kijken waar zijn ouders zitten en een kijkje nemen in de tunnel waar het zelf komt te liggen. Vervolgens kan het kind virtueel beleven wat je hoort en ziet als je in de MRI ligt. Omdat een MRI flink veel lawaai maakt, kan het kind een CD uitzoeken met muziek die het tijdens de scan wil horen. Dat kan in het echt, maar natuurlijk ook virtueel.

Aan het eind van de voorbereiding kan het kind zich even helemaal ontspannen en krijgt het een ‘beloning’: een virtuele glijbaantocht van de top van het kindertheater dat in de patio van Kindergeneeskunde staat, helemaal naar beneden.

De pedagogisch medewerker begeleidt de VR-beleving nauwkeuring en kan de voorbereiding stopzetten of pauzeren als er meer informatie nodig is.

MRI-scan

MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging. Een MRI-scan geeft een nauwkeurig beeld van botten, gewrichten en omliggend weefsel zoals spieren, pezen en kraakbeen. De MRI is een soort tunnel waar een bed in geschoven wordt. De beelden worden gemaakt met magnetische golven en radiogolven, hier voel je niets van. Wel kan lang stilliggen oncomfortabel zijn en sommige kinderen worden bang in de smalle tunnel.