Resistente ziekenhuisbacterie treft Spoedeisende Hulp VUmc

VUmc kampt al ruim 2 weken met een Acinetobacter baumanniibacterie, die resistent is tegen antibiotica. Aanvankelijk was de gedachte dat verspreiding van deze bacterie via twee operatiekamers heeft plaats kunnen vinden. Aan alle patiënten die sinds 25 januari 2018 op deze operatiekamers zijn geopereerd, is uit voorzorg een brief gestuurd. Er bestaat namelijk een zeer kleine kans dat zij deze bacterie bij zich dragen. Hoewel de bacterie zelden een infectie veroorzaakt, is het wel van belang om te weten of iemand deze resistente bacterie bij zich draagt. Mocht die persoon namelijk een infectie krijgen, dan is speciale antibiotica nodig.

Verscherpte maatregelen en uitgebreid onderzoek

Ondanks genomen strenge isolatiemaatregelen, intensieve schoonmaak en extra hygiënemaatregelen de afgelopen weken, zijn deze week helaas meer besmettingen aangetroffen. Dit noodzaakt tot een opnamestop op met name IC en MC voor het doen van meer onderzoek. VUmc doet er alles aan om de bron van de besmetting te vinden en continueert stringente hygiënemaatregelen.

Zelden een infectie

Iedereen draagt bacteriën bij zich, onder andere op de huid, in de mond of in de darmen. Een van deze bacteriën kan de zogenaamde Acinetobacter baumannii bacterie zijn. Deze bacterie kan ongevoelig ('resistent') worden voor antibiotica en als dat voor de meeste antibiotica zo is, noemen we het een multiresistente Acinetobacter baumannii bacterie. De meeste mensen die drager zijn van deze multiresistente bacterie hebben geen klachten of ziekteverschijnselen, want de bacterie veroorzaakt zelden een infectie.

Omdat veel ziekenhuispatiënten wel een infectie hebben (gehad), doen ziekenhuizen er vanzelfsprekend alles aan om dit soort bacteriën buiten de deur te houden en te bestrijden. Daarnaast is het van belang verspreiding van deze bacterie naar andere zorginstellingen te voorkomen.