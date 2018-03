Griepepidemie houdt Nederland in haar greep

De griepepidemie in Nederland blijft onverminderd aanhouden. In week 10 van 2018 rapporteerden de Peilstations participerend in Nivel Zorgregistraties eerste lijn 165 mensen met influenza-achtige ziekte (IAZ) op de 100.000 inwoners.

Dat is voor de dertiende achtereenvolgende week boven de epidemische grens van 51 per 100.000 en vergelijkbaar met de voorgaande week toen 166 mensen per 100.000 inwoners de huisarts bezochten met IAZ. De huisartsen zien relatief veel jonge kinderen (0-4 jaar) met IAZ, maar ook relatief veel ouderen met IAZ en longontsteking. Het aantal ouderen (65+ jaar) met longontsteking is hoger dan tijdens de griepepidemieën van de afgelopen jaren. De epidemie duurt langer dan het gemiddelde van 9 weken over de afgelopen 20 jaar.

Europa

De situatie elders op het noordelijk halfrond Elders in Europa houdt de griepepidemie ook nog altijd stevig aan, maar wijzen kleine verschuivingen in de intensiteit van zeer hoog en hoog naar intensiteit hoog, medium en laag erop dat het eind van de epidemie in zicht komt. Er wordt uit Europa verder gemeld dat de meerderheid van de ernstige gevallen van influenza die in ziekenhuizen buiten de intensive care units (ICU) gezien worden infecties met influenza B virus betreft. Dat is anders bij de ernstige gevallen van influenza waarbij opname in een ICU noodzakelijk is; hiervan betreft het in de helft van de gevallen influenza A virus infecties. Ook dit seizoen lijken influenza A virus infecties dus vaker tot ernstige problemen te leiden dan influenza B virus infecties.