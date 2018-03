Flevoziekenhuis heeft VRE-bacterie onder controle, verpleegafdelingen weer operationeel

De verpleegafdelingen zijn inmiddels professioneel gedesinfecteerd en schoongemaakt, waardoor er weer patiënten kunnen worden opgenomen. In eerste instantie zijn alle long- en mdl-patiënten die vanwege de bacterie op andere verpleegafdelingen waren opgenomen, teruggeplaatst naar de ‘eigen’ verpleegafdeling. Ook nieuwe long- en mdl-patiënten worden weer opgenomen op beide verpleegafdelingen.

Onderzoek

In het onderzoek naar de VRE-bacterie zijn 81 patiënten benaderd, in het ziekenhuis of thuis, om kweken af te nemen. Bij acht patiënten is de bacterie daadwerkelijk aangetroffen. Deze patiënten zijn inmiddels allemaal ontslagen uit het ziekenhuis. Het zal nog enige tijd duren voordat van alle onderzochte patiënten een definitieve uitslag bekend is. De patiënten die positief testen (de bacterie is wel aangetroffen) worden direct geïnformeerd door hun behandelend arts. De patiënten die negatief testen (de bacterie is niet aangetroffen) krijgen schriftelijk bericht van het ziekenhuis.

Geen risico

De VRE-bacterie vormt geen risico voor gezonde mensen. Je wordt er niet ziek van en de bacterie veroorzaakt geen klachten. De bacterie verdwijnt vanzelf weer uit je lichaam. Ook als je een griepje onder de leden hebt of een infectie, is de VRE-bacterie niet gevaarlijk.