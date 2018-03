Medicijntekort apothekers loopt nog steeds verder op

Ook in 2017 is het geneesmiddelentekort opnieuw gestegen. 'We noteerden 732 tekorten, tegenover 710 in 2016. De tekorten lopen sinds 2010 steeds verder op', zo meldt apothekersorganisatie KNMP.

'Onverteerbaar'

‘Het is voor de apothekers in Nederland onderhand onverteerbaar’, stelt voorzitter Gerben Klein Nulent van de KNMP. ‘Met kunst- en vliegwerk probeert de apotheker voor de patiënt een oplossing te vinden. De patiënt gaat dit steeds meer voelen.’

'Stijgende lijn nog niet omgebogen'

De KNMP constateert dat de inspanningen van de Werkgroep Geneesmiddelentekorten onder supervisie van VWS effect sorteren, maar nog niet tot gewenste resultaten hebben geleid. Voormalig staatssecretaris Van Rijn kondigde vorig jaar in een brief een twintigtal maatregelen aan. ‘De stijgende lijn van tekorten is daarmee nog niet omgebogen’, zegt Klein Nulent. De voorzitter van de KNMP stelt vast dat er diverse administratieve maatregelen zijn afgekondigd om het tij te keren. ‘We kampen in Nederland met een imperfecte markt. Grotere stappen zijn gewenst. Daar moet dieper over worden nagedacht.’

Prijzen gekelderd

De almaar oplopende tekorten hebben diverse oorzaken. Door de Wet geneesmiddelenprijzen en het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars zijn in de loop der jaren de prijzen enorm gekelderd. Voor fabrikanten is Nederland daarom economisch een weinig aantrekkelijke markt. Voorraden worden bewust laag gehouden en in het geval van een hapering in het productieproces ontstaan snel tekorten.

KNMP Farmanco

Voor de apothekersorganisatie brengt KNMP Farmanco de geneesmiddelentekorten in kaart. Indien een geneesmiddel landelijk niet verkrijgbaar is, gedurende minimaal 14 dagen, noteert KNMP Farmanco een nieuw tekort voor het jaarlijkse overzicht. Meldingen door apothekers verifieert KNMP Farmanco altijd bij de fabrikanten.

Enorme prijsverschillen

Een analyse van KNMP Farmanco leert dat de prijzen in Nederland ten opzichte van bijvoorbeeld buurland Duitsland enorm laag zijn. Een voorbeeld is het slaapmiddel Lorazepam, dat in Nederland voor € 1,10 en in Duitsland voor € 12,58 verkrijgbaar is. Antidepressivum Imipramine kost in Nederland € 0,64, terwijl de prijs in Duitsland € 11,64 bedraagt. Voor patiënten met bijnierziekten die Fludrocortison gebruiken zijn de kosten in Nederland € 4,76 en in Duitsland € 78,60