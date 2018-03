Isala Zwolle start ook met kinderraad

Het Isala ziekenhuis in Zwolle start met een kinderraad. Een cliëntenraad voor volwassenen had Isala al jaren maar voor kinderen was er nog niets. Vanaf april start Isala met een heuse kinderraad en de kinderafdeling zoekt nog leden, zo laat Isala woensdag weten.

Tien kinderen

Kinderarts van Isala Vrouw-kindcentrum Daniëlle Martens: ‘Wij zoeken tien kinderen in de leeftijd van tien tot achttien jaar. Voorwaarde is dat je ervaring hebt met zorg. Of dat je een broertje of zusje hebt die vaak of lang in het ziekenhuis heeft gelegen. Wij willen graag een goede vertegenwoordiging van al onze patiënten, dus verschillende leeftijden en verschillende aandoeningen.’

Luisteren

De bedoeling is dat de kinderraad drie keer per jaar bij elkaar komt en de onderwerpen die besproken worden, kunnen over van alles gaan. Daniëlle: ‘Over de zorg, over de inrichting van de kamers, de manier van visite lopen, het eten, noem maar op. Wij als dokters en verpleegkundigen gaan de kinderraad ook advies vragen over onderwerpen. Het wordt een serieuze raad waar wij echt naar luisteren. Maar daarbij gaan wij het natuurlijk ook leuk maken.’

Kindergerichte zorg

De kinderafdeling van Isala is niet het eerste ziekenhuis met een kinderraad. Daniëlle: ‘En als ik collega’s van andere ziekenhuizen daarover spreek, is iedereen enthousiast. Kinderen vinden het leuk om te doen. Dankzij hun adviezen sluit de zorg beter aan waardoor de kwaliteit van zorg stijgt. Kindgerichte zorg vinden wij enorm belangrijk, dus daarom willen wij graag gebruikmaken van de ervaringen van kinderen.’

De kinderraad bestaat uit tien leden en één lid is voorzitter. Daniëlle: ‘Ik zit wel bij de bijeenkomsten, maar ga mij niet bemoeien met de discussie. Het is echt voor kinderen. Net als de ideeënbus die binnenkort op de afdeling hangt. Daar kan de kinderraad eveneens uit putten.’