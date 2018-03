Fitness steeds populairder, populariteit sportverenigingen neemt af

Fitness is nog nooit zo populair geweest als vandaag de dag. Meer mensen kiezen ervoor om te sporten in de sportschool dan te sporten bij een sportvereniging. Deze shift is toch opmerkelijk. De sportparticipatie bij sportclubs blijft maar afnemen. Hoe komt het dat meer mensen gaan fitnessen?

De trend

Fitnessen is de laatste jaren echt een trend geworden. Vooral jongeren zijn veel te vinden in de sportschool, met de nodige eiwitshakes en voedingssupplementen. Jongeren komen al vroeg in contact met fitness en zij verkiezen deze vorm van sporten boven bijvoorbeeld een voetbalvereniging. Nu het aantal jongeren afneemt bij sportclubs is het voor jongeren minder aantrekkelijk om zich aan te sluiten bij een sportclub.

Voordelig

Misschien wel de meest doorslaggevende reden dat mensen liever fitnessen dan sporten bij een vereniging is de prijs. Fitnessen is relatief erg goedkoop. Voor een vast bedrag per maand of per jaar kun je onbeperkt sporten. Een ander groot voordeel van fitness is dat het niet afhankelijk is van een tijd. Je hoeft niet elke week op een vast tijdstip te gaan sporten, maar kunt zelf jouw tijden bepalen. Op deze manier kun je voor een vaste prijs erg veel sporten.

Sociaal?

De verschuiving van de sportparticipatie van de verenigingen naar de sportschool zorgt er ook voor dat er een nieuwe sociale verhouding ontstaat. Minder mensen sluiten zich aan bij een sportvereniging en meer bij een sportschool. De sportschool krijgt op deze manier een groter sociaal belang. Je kunt zowel alleen in alle intensiteit sporten, maar ook samen sporten. En na afloop wordt er vaak gezellig een eiwitshake gedronken aan de sportbar. Bij Shakeplus vind je producten die jouw sportregime kunnen ondersteunen, wat vooral belangrijk is als je intensief sport of net wat extra power kunt gebruiken.

Fitness blijft maar groeien in populariteit. Het neemt de plaats van de sportverenigingen over. Door de voordelige prijs en de onafhankelijkheid van tijden is het voor veel mensen aantrekkelijk om bij een sportschool te sporten.