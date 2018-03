'Grote schoonmaak' op OK en IC van VUmc

Shockroom SEH aantal uren dicht

'Dat betekent dat de shockroom op de Spoedeisende Hulp (SEH) zaterdag voor een aantal uren dicht gaat', aldus VUmc. In de shockroom worden ernstig gewonde slachtoffers opgevangen en doorgaans daarna geopereerd, wat door de schoonmaak dus even niet mogelijk is. Vorige week was er een tijdelijke opnamestop. En zijn er extra schoonmaak- en hygiënemaatregelen van kracht. VUmc is extra alert op mogelijke aanwezigheid van deze bacterie.

Tot in loop van de middag

Zaterdag 24 maart vanaf 03.00 uur tot zaterdag in de loop van de middag zal de shockroom gesloten zijn. Patiënten die niet geopereerd hoeven worden, kunnen zaterdag gewoon op de SEH terecht voor eerste hulp. Met deze maatregelen beoogt VUmc deze hardnekkige bacterie uit te roeien.

Zelden een infectie

Iedereen draagt bacteriën bij zich, onder andere op de huid, in de mond of in de darmen. Een van deze bacteriën kan de zogenaamde Acinetobacter baumannii bacterie zijn. Deze bacterie kan ongevoelig ('resistent') worden voor antibiotica en als dat voor de meeste antibiotica zo is, noemen we het een multiresistente Acinetobacter baumannii bacterie. De meeste mensen die drager zijn van deze multiresistente bacterie hebben geen klachten of ziekteverschijnselen, want de bacterie veroorzaakt zelden een infectie.

Patiënten hebben wel infectie

Omdat veel ziekenhuispatiënten wel een infectie hebben (gehad), doen ziekenhuizen er vanzelfsprekend alles aan om dit soort bacteriën buiten de deur te houden en te bestrijden. Daarnaast is het van belang verspreiding van deze bacterie naar andere zorginstellingen te voorkomen.