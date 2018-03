Gezondheidsraad adviseert verstrekking hiv-remmers aan risicogroep

Nieuwe infecties terugdringen

'Preventieve verstrekking van PrEP aan mensen die een groot risico lopen op een hiv-infectie kan helpen het aantal nieuwe infecties in Nederland verder terug te dringen. PrEP is effectief als het trouw wordt ingenomen. De belangrijkste doelgroep zijn mannen die seks hebben met mannen', aldus de Gezondheidsraad.

20.000 hiv-besmettingen

In Nederland zijn ongeveer 20.000 mensen besmet met hiv. Hoewel het aantal nieuwe besmettingen is verminderd door condoomgebruik, regelmatig testen en vroege behandeling, komen er jaarlijks ongeveer 800 nieuwe infecties bij. PrEP kan helpen dit aantal verder omlaag te brengen.

Evaluatie na 5 jaar

Van belang is dat de juiste doelgroep wordt bereikt, mannen die seks hebben met mannen (MSM) en dat het middel trouw wordt geslikt. Ook goede medische begeleiding is belangrijk, om voorlichting te geven over een juist gebruik, te controleren op bijwerkingen en regelmatig te testen op hiv en andere soa’s. De Gezondheidsraad adviseert de verstrekking van PrEP na vijf jaar te evalueren.

PrEP lijkt kosteneffectief

De kosteneffectiviteit van de invoering van PrEP hangt onder meer af van de prijs van het middel. De afgelopen tijd is deze sterk gedaald doordat er generieke middelen op de markt zijn gekomen. Ook speelt mee welke doelgroep PrEP krijgt en hoe de implementatie wordt vormgegeven. Pas bij daadwerkelijke invoering wordt meer duidelijk over de effectiviteit in de Nederlandse praktijk. De commissie verwacht dat PrEP bij een prijs tussen de € 40 en € 50 per maand kosteneffectief of zelfs kostenbesparend is als PrEP wordt toegepast in een hoogrisicogroep die het middel trouw slikt.