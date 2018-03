Zorgorganisatie Carinova trekt verzuimprotocol per direct in na onrust

Onrust

Er was onrust ontstaan onder het personeel nadat medewerkers mogelijk er zelf voor moesten zorgen dat zij werden vervangen bij ziekte en de dagen van het verzuim mogelijk op een ander moment moesten inhalen.

Constructief overleg

In een constructief gezamenlijk overleg op 27 maart 2018 tussen de vakorganisaties FNV, NU’91, CNV Zorg en Welzijn, FBZ, ondernemingsraad en het bestuur van Carinova is naar aanleiding van de ontstane situatie rond het verzuimprotocol overeenstemming bereikt, stelt Carinova.

Overleg

Het verzuimprotocol is per direct ingetrokken en op vrijdag 6 april vindt overleg plaats tussen de vakorganisaties, ondernemingsraad en Carinova om overeenstemming te bereiken over een nieuw te vormen verzuimprotocol.

'Nooit de bedoeling'

'Het is nooit de bedoeling van Carinova geweest om in strijd te handelen met de wet- en regelgeving. Carinova hecht, evenals de vakorganisaties, aan goed werkgeverschap. Indien medewerkers benadeeld zijn kunnen zij contact opnemen met de personeelsafdeling van Carinova. Carinova en vakorganisaties onderschrijven het belang van een positieve beeldvorming in de branche. Een goed en helder verzuimprotocol levert hier een bijdrage aan', aldus Carinova.