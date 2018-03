Gezonde voeding verlaagt kans op oogziekte met de helft

Om het risico op de chronische oogziekte 'leeftijdsgebonden maculadegeneratie' te verlagen is het goed om dagelijks twee ons groenten eten, twee stuks fruit en twee keer per week vis te eten. Dit kan de kans op de oogziekte zelfs halveren', zo meldt het Erasmus MC dinsdag.

Verlagen

'Zelfs mensen die erfelijk belast zijn met de ziekte kunnen het risico verlagen', zo blijkt uit onderzoek het Rotterdamse Erasmus Gezondheid Onderzoek (ERGO).

Grijze vlek

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) is een chronische oogziekte, waardoor patiënten een grijze vlek in het midden van hun gezichtsveld zien. Het is de belangrijkste oorzaak van blindheid onder ouderen in de westerse wereld.

Dieet

'Ondanks dat er nu nog geen behandeling is die de ziekte geneest, kunnen mensen dit risico nog wel positief beïnvloeden en daarmee blindheid op latere leeftijd mogelijk voorkomen', zegt Gabriëlle Buitendijk, promovendus en oogarts in opleiding van het Erasmus MC. 'Met een dieet dat veel antioxidanten en omega-3 vetzuren bevat, kunnen mensen het risico op de ziekte op latere leeftijd tot 42% verlagen. Ook vitaminepillen met luteïne en zeaxanthine kunnen uitkomst bieden.'

Eetgedrag

Slechts 3,5% van de ERGO-deelnemers blijkt voldoende vette vis, groente en fruit te eten. Buitendijk: 'Het is voor iedereen, dus zowel patiënten als gezonde mensen die later mogelijk patiënt worden, belangrijk te weten dat je ontwikkelingen deels zelf kan beïnvloeden met gezond eetgedrag.'