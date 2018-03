Vaker angst en depressieklachten na succesvol behandelde borstkanker

Borstkanker-patiënten ervaren vaak psychische klachten de eerste jaren na de diagnose. Echter naar de effecten op langere termijn is nog niet veel onderzoek gedaan. Het doel van de studie van Saskia Accord-Maass was om de psychische klachten die patiënten die borstkanker hebben gehad op lange termijn vast te stellen. Zij onderzocht daartoe 350 vrouwen bij wie hun borstkanker gemiddeld tien jaar geleden met succes was behandeld. Accord-Maass keek vooral of zij vaker symptomen van (ernstige) angst of (ernstige) depressie hebben, dan een groep vrouwen van dezelfde leeftijd en huisarts die geen borstkanker hebben gehad. Zij maakte hierbij gebruik van de veelgebruikte Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), waarbij de vrouwen zelf aangeven of ze psychische klachten hebben.

Uit haar onderzoek bleek dat voormalige borstkanker-patiënten een duidelijk hoger risico hebben op symptomen van depressie en ernstige depressie. Ook rapporteerden zij vaker ernstiger symptomen van angst. Volgens Accord-Maass zijn deze resultaten van belang voor huisartsen en andere zorgverleners. Zij dienen aandacht te hebben voor het psychisch welbevinden van deze groeiende groep borstkanker-overlevenden. Uit eerder onderzoek is gebleken dat standaard behandelingen voor angst en depressie goed werken bij vrouwen met een voorgeschiedenis van borstkanker.

Tijdens de conferentie werd het grote belang van meer onderzoek naar borstkanker meerdere keren benadrukt. De studie is mede mogelijk gemaakt door Pink Ribbon en Stichting De Friesland.