Door 'roesje' zijn vrouwen na gynaecologische ingrepen sneller op de been

Sedatie

Ook bij Treant Zorggroep kunnen vrouwelijke patiënten terecht voor gynaecologische ingrepen met behulp van sedatie. Voordelen van sedatie ten opzichte van narcose of ruggenprik zijn dat de patiënt niet beademd hoeft te worden, de opnametijd korter- en het herstel sneller is. Gynaecologische ingrepen onder sedatie vinden bij Treant Zorggroep plaats op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen.

Aandoeningen

Vrouwen kunnen te maken krijgen met myomen (vleesbomen), poliepen en hevige menstruaties. Aandoeningen die gepaard gaan met symptomen zoals veel bloedverlies, onregelmatig bloedverlies, (menstruatie-, rug-, buik-, hoofd-)pijn en vermoeidheid. Los van de lichamelijke klachten kunnen deze aandoeningen ook een behoorlijke invloed hebben op het sociale leven, dagelijkse activiteiten en de stemming van de patiënt. Voor veel van deze aandoeningen bestaan behandelingen. Zo kunnen poliepen en myomen in veel gevallen verwijderd worden en zijn hevige menstruaties te verhelpen door verwijdering van het slijmvlies van de baarmoederwand.

Meerwaarde

‘Dat vrouwen bij ons ook terecht kunnen voor een behandeling onder sedatie, is écht een meerwaarde’, meent gynaecoloog Ruth Elberink, ‘Een operatie op een OK (operatiekamer) is toch een stuk intensiever’. Jolanda Mensing (36 jaar) werd op 1 maart geopereerd; haar baarmoederslijmvlies werd verwijderd in verband met hevig bloedverlies met behulp van de NovaSure-methode.

Slechts 25 minuten

‘In overleg met mijn gynaecoloog, dokter Elberink, heeft de ingreep onder sedatie plaatsgevonden. Om 13.30 uur werd ik opgehaald en om 13.55 uur kwam ik alweer bij. Alsof ik met mijn ogen knipperde; zo snel leek het te gaan. Hoewel ik er enorm tegenop zag, is het is me 100% meegevallen. Als ik opnieuw zou mogen kiezen, zou ik weer voor sedatie kiezen.’