Griepepidemie neemt verder af

De afgelopen week was voor de tweede achtereenvolgende week een substantiële daling te zien in het aantal patiënten met influenza-achtige ziekte (IAZ), naar 8,4 per 10.000 inwoners in week 12 van 2018. Dit is de vijftiende achtereenvolgende week met een klinische influenza-activiteit boven de epidemische grens van 5,1 patiënten met IAZ per 10.000 inwoners.

Waar andere jaren het einde van een influenza A epidemie vaak wordt afgesloten met een staartje aan influenza B virus detecties zien we nu het omgekeerde: in dit door influenzavirus type B gedomineerde seizoen zien we momenteel relatief veel influenza A virus detecties (figuur 3 en 4).

Influenzavirusdetecties

In week 12 van 2018 werd in 59% van de neus- en keelmonsters van patiënten met IAZ influenzavirus gevonden: in de 22 door NIVEL-peilstationhuisartsen afgenomen monsters werd 1 influenzavirussen type B (Yamagata-lijn), 4 influenzavirus type A(H3N2) en 8 influenzavirussen type A(H1N1)pdm09 gevonden. Daarnaast werd 2 maal een rhinovirus gedetecteerd en 1 maal respiratoir syncytieel virus (RSV).

In alle in dit seizoen sinds week 40/2017 door de peilstations afgenomen influenzavirus-positieve monsters van IAZ-patiënten werd 317 maal (77%) een influenza B virus van de Yamagata-lijn, 4 maal (1%) een influenza B virus van de Victoria-lijn, 40 maal (10%) een A(H3N2) influenzavirus, 51 maal (12%) een A(H1N1)pdm09 influenzavirus, alsmede 1 maal een seizoens reassortant A(H1N2) influenzavirus aangetroffen.

Van de 2178 door diagnostische ziekenhuislaboratoria aangemelde influenzavirussen waren er 1511 (69%) van het B-type en 667 (31%) van het A-type (figuur 4). Van de verder gekarakteriseerde A virussen waren er 288 van het A(H3N2) subtype en 209 A(H1N1)pdm09. In het 2017- 2018 seizoen zijn tot nu toe 9 influenza B virussen van de B/Victoria-lijn gevonden. De overige 947 getypeerde influenza B virussen behoorden tot de B/Yamagata-lijn. Figuur 4 laat sinds week 2 een “trendbreuk” zien in het aantal virussen in de ziekenhuissurveillance. Dit wordt verklaard doordat ziekenhuizen een kleinere steekproef nemen van de door hen gedetecteerde virussen dan in de weken daarvoor.