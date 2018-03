VGZ vergoedt plaksensor die bloedsuiker kinderen meet

Goed nieuws voor alle kinderen die verzekerd zijn bij VGZ binnen de collectieve zorgverzekering van Diabetesvereniging Nederland (DVN): zij krijgen vanaf 1 april de FreeStyle Libre (FSL) vergoed, een plaksensor die op de huid wordt geplakt en de bloedsuikerspiegel meet die via een app is af te lezen.

VGZ

'Het is al een ruime tijd wachten op vergoeding van Flash Glucose Monitoring zoals de FSL. In afwachting van het definitieve advies hierover van Zorginstituut Nederland, heeft VGZ zelf dit initiatief genomen', zo meldt DVN donderdag.

Vanaf 1 april

Vanaf 1 april 2018 vergoedt zorgverzekering VGZ uit eigen middelen de FSL aan kinderen met diabetes (DM1 en DM2) van 4 tot 18 jaar, verzekerd bij VGZ binnen het DVN-collectief (9393) en zich vóór 31 jan 2018 hebben ingeschreven. Zij hebben als kwetsbare groep erg veel baat bij deze pijnloze manier om bloedglucosewaarden te meten.

Beter omgaan met diabetes

Laura van Hulst, innovatiemanager van VGZ: 'We zijn blij dit te kunnen doen voor kinderen met diabetes. We hopen dat de kinderen en hun ouders op deze manier beter kunnen omgaan met diabetes. Ook vinden wij het belangrijk dat ze zo vroeg mogelijk goed ingesteld raken, om mogelijke complicaties op latere leeftijd te voorkomen'.

'We zien dit initiatief als een mooie stap in onze samenwerking met DVN. In dit project wordt de FreeStyle Libre voor kinderen vergoed tot eind 2018. De opties om het vanaf januari 2019 te vergoeden worden uitgebreid onderzocht. Deze zijn ook sterk afhankelijk van de beslissingen voor vergoeding in de politiek', aldus Van Hulst

Wat vindt de Diabetesvereniging?

Diabetesvereniging Nederland is blij met het initiatief van VGZ. Directeur Olof King: 'Het liefst wil je vandaag Flash Glucose Monitoring als hulpmiddel vergoed voor iedereen die meerdaags insuline gebruikt en via elke verzekeraar. Maar we zijn erg blij dat VGZ deze stap zet en hopen dat het Zorginstituut en meer verzekeraars inzien hoeveel baat mensen met diabetes kunnen hebben bij deze manier van bloedglucosewaarden meten.'