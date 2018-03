Next Generation Sequencing kan verloop acute leukemie beter in kaart brengen

Therapie

Acute Myeloïde Leukemie (AML) is een vorm van bloedkanker en is de meest voorkomende vorm van acute leukemie bij volwassenen. Het is heel lastig om te voorspellen hoe bij een individuele patiënt de ziekte gaat verlopen en hoe ernstig deze uitpakt. 'Dat is echter wel belangrijk om te weten, omdat je dan de therapie kunt afstemmen op de persoon. En om te voorspellen hoe groot de kans is dat de ziekte terugkeert na behandeling'', zegt onderzoeker Peter Valk, van de afdeling Hematologie.

Mankracht

Bij acute leukemie ontstaan veranderingen (mutaties) in het DNA van de stamcellen in het beenmerg. Een patiënt met AML kan verschillende mutaties hebben. Die veranderingen zijn op te sporen met DNA-sequencing. Het opsporen van deze genetische afwijkingen kostte tot nu toe veel tijd en mankracht.

Test

In dit onderzoek hebben de wetenschappers een nieuwe manier van DNA-sequencing toegepast, namelijk Next Generation Sequencing (NGS). Deze methode maakt het mogelijk om DNA-afwijkingen veel sneller in kaart te brengen. Met één enkele test kunnen alle mutaties die naast elkaar voorkomen bij de patiënt met leukemie worden bepaald.